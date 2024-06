L'ex centrocampista di Milan e Barcellona Demetrio Albertini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare del match di domani tra Italia e Spagna, si accoda al coro di elogi per Nicolò Barella: "E' uno dei migliori al mondo per come interpreta le due fasi. A quale centrocampista dei miei tempi assomiglia? Oggi l’interpretazione del ruolo di centrocampista è cambiata e i centrocampisti fanno più movimento, coprono più campo, rispetto agli anni '90 e all'inizio del 2000. Può assomigliare all'Antonio Conte di inizio carriera e allo Xavi degli ultimi anni al Barcellona".