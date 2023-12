Ci sarà anche l'Albania di Sylvinho tra le avversarie dell'Italia nel girone di Euro2024. Sarà quindi una sfida particolare per il ct albanese Sylvinho, che intervistato nel dopopartita a commento del sorteggio di Amburgo ha detto la sua sul gruppo che attende i Kombetare: "Avremo un girone difficile, non esistono squadre facili. Ho lavorato in Italia ma avendo vissuto e giocato in Spagna, conosco anche la loro mentalità.

Se ho parlato con Luciano Spalletti? Ho scambiato qualche parola, però è stato tutto molto veloce. Abbiamo Croazia, Spagna e Italia che sono abituate a giocare in queste competizioni. Ci proveremo, è una bella sfida. Mancano solo Brasile e Argentina? Magari giocheremo i quarti e le semifinali", conclude sorridendo ai microfoni di DigitAlb.