La bella vittoria contro la Polonia manda in estasi il ct della Nazionale albanese Sylvinho. Intervistato da RTV Klan, l'allenatore dei Kombetare ha avuto belle parole per tutti: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti gli albanesi, è stata una vittoria per tutti, per quei meravigliosi tifosi che erano qui allo stadio oggi. Abbiamo fatto una partita molto bella, abbiamo lavorato molto sul campo. I polacchi sono una squadra molto forte, con giocatori di qualità e un allenatore esperto, non è stato facile. Ho detto a tutti i ragazzi che oggi avremmo visto una partita molto bella, grazie alle qualità che hanno entrambe le squadre.

Abbiamo un obiettivo importante che possiamo raggiungere tutti insieme. Non ci siamo ancora arrivati, abbiamo ancora 3 finali. Ma oggi hanno lavorato tutti bene. Forse facciamo poco possesso palla ,a a bbiamo giocatori di grande qualità come Muçi, Asani, Bajrami, Kristjan Asllani, che fanno grandi cose".