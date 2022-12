Dal Qatar, ombelico del mondo del calcio in questi giorni, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e numero uno dell'ECA, conferma la sua ferma opposizione alla Superlega: "Quando l'hanno annunciata erano tutti contrari: i club, i tifosi, tutti gli stakeholder - le sue parole a Sky Sports . Non è davvero una cosa a cui qualcuno possa pensare perché, lo ripeto, non è un contratto legale, è un contratto sociale. Sarebbe impossibile per loro. Penso che lo sappiano, ma vogliono ottenere il massimo che possono ottenere dall'ECA o dalla UEFA solo come una sorta di negoziazione, per usarlo contro di noi.