Dal World Economic Forum di Davos, il fondo del Bahrain Investcorp torna a parlare dell'operazione sfumata nei giorni scorsi per l'acquisizione del Milan. Ad esprimersi è il presidente, Mohammed Al Ardhi: "Innanzitutto voglio congratularmi con il Milan per la vittoria del campionato. Ovviamente per motivi legali non posso dire molto altro. Il Milan è un grande club. La situazione è che siamo davvero interessati all’industria dello sport, vogliamo investirci. Abbiamo visto molte opportunità nel calcio europeo”, ha aggiunto il numero uno del fondo del Bahrain che, secondo le ultime voci, aveva tentato anche un approccio con l'Inter.