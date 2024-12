Debutto con la maglia dell’Inter per il difensore Mike Aidoo. Il 19enne parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ottenuta stasera in Coppa Italia contro l’Udinese: “Se mi aspettavo di giocare? Il mister me lo aveva anticipato, ma ovviamente è sempre una sorpresa. Ringrazio la squadra e la società che mi hanno dato questa possibilità di scendere in campo stasera.

Sono felice di avere questa occasione di allenarmi ogni giorno con loro, cerco di rubare qualcosa da questi grandi giocatori. Stasera è sicuramente un’emozione unica", ha concluso.