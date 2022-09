Il centravanti del Bologna Marko Arnautovic ha vinto il premio di Calciatore del mese di settembre assegnato dall'AIC: l'attaccante felsineo succede a Kvicha Kvaratskhelia, del Napoli, insignito dello stesso riconoscimento ad agosto. "C’è un dato semplice e inquietante che dice molto: Arnautovic ha segnato 6 dei 7 gol fatti dal Bologna finora in Serie A. L’unica rete non segnata dall’austriaco finora l’ha fatta il solitamente evanescente Barrow, nella vittoria sulla Fiorentina alla prima senza Sinisa Mihajilovic. Il gol vittoria, anche in quel caso, è di Arnautovic, che completa la rimonta. (...) Arnautovic è questo tipo di centravanti: capace di segnare, ma anche di riempire la sua partita di piccoli ricami che nobilitano la praticità del suo gioco", si legge su L'Ultimo Uomo.