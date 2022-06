Venerdì 1° luglio, a mezzogiorno, presso l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’Associazione Italiana Arbitri terrà una conferenza stampa per presentare la Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023. Saranno presenti Alfredo Trentalange e Duccio Baglioni, presidente e vicepresidente dell’AIA, oltre ai componenti del Comitato Nazionale. La conferenza stampa si potrà seguire in diretta sulla home page del sito dell'AIA, sulla pagina ufficiale Facebook e sul canale Youtube.