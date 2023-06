"Il Manchester City è il favorito, ma non dobbiamo dare per scontato che la partita contro l'Inter sia già vinta" ha detto cauto Sergio Aguero a ESPN Fútbol 90. "È una finale, l'energia sale a 150 anziché a 100. Sarà una partita difficile. Nel 2021 eravamo una squadra migliore del Chelsea - ricorda -, eravamo candidati alla vittoria, poi hanno segnato, si sono messi in svantaggio, i nervi, il tempo che passa e l'abbiamo persa... In una finale il favorito è il City, ma non è scontato che vinca, perché l'Inter ha fatto bene le cose e se è in finale c'è un motivo".

Sull'amico e connazionale Lautaro poi aggiunge:

"Si è evoluto e ha imparato ogni anno. Penso che quest'anno abbia fatto una buona stagione. Questa volta sono al City, ma sono contento che abbia fatto così bene".