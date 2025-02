Andrea Agostinelli ha parlato a Radio Capri, esprimendo alcune convinzioni sulla lotta Scudetto. Di seguito le sue parole: "Quest’anno non c’è una squadra che sta facendo la corsa a sé, come l’Inter lo scorso anno o il Napoli due anni fa. Probabilmente è un campionato più bello, perché nessuna squadra si è ancora staccata di 8-10 punti”.

Agostinelli ha poi parlato sulla sfida che il Napoli giocherà contro la Lazio domani: "Il Napoli deve far tesoro delle partite perse contro la Lazio, perché se ne ha perse due, un motivo ci sarà. Antonio Conte è un maestro nel preparare queste gare. Poi, è ovvio che se la Lazio è in giornata diventa difficile per tutti, e lo ha già dimostrato. Sarà una partita aperta”, ha concluso, come ripreso da TuttoNapoli.