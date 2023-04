Intervistato dalla testata spagnola Relevo.com, l'agente di Wilfried Gnonto, Claudio Vigorelli, ha parlato così del momento vissuto dall'ex attaccante nerazzurro, adesso in forza al Leeds dopo l'esperienza allo Zurigo: "Abbiamo tutti sempre creduto nelle qualità di Gnonto - ha esordito -. La sua è una bella storia da raccontare. Forse in Italia ci hanno creduto un po' meno perché c'è un po' poca fiducia nei fiovani.

Al Leeds sta molto bene e credo che resterà lì, la sua strada è lì. Il club è entusiasta delle sue prestazioni, dopo la stagione probabilmente ci incontreremo per discutere di un possibile prolungamento del contratto, ma non ci saranno problemi. Per lui lasciare l'Inter, squadra che continua a tifare, non è stata comunque una scelta facile".