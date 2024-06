Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Nicolò Barella per l'amichevole di questa sera tra Italia e Turchia. Il vicecapitano dell'Inter, riferisce la Gazzetta dello Sport, deve infatti smaltire un leggero affaticamento muscolare, anche se gli accertamenti strumentali a cui si sottoposto stamattina non hanno evidenziato nulla di serio e non ci sono preoccupazioni all'interno dello staff medico azzurro.

Barella sosterrà un paio di allenamenti a ritmo ridotto per poi puntare a essere in perfetta forma per il debutto agli Europei contro l'Albania del compagno di squadra Kristjan Asllani, in programma sabato 15 giugno.

