Ibrahim Afellay, ex giocatore di PSV Eindhoven e Barcellona, ha espresso dagli studi della NOS il proprio sconcerto nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dopo la partita contro lo Sparta Rotterdam da parte di André Onana, che ha chiaramente detto di curarsi poco delle critiche dei tifosi dell'Ajax nei suoi confronti: "In questi momenti deve intervenire un allenatore, nel senso che lo deve richiamare all'ordine. Erik ten Hag dovrebbe sì dirgli che si fida di lui e lo appoggia, ma non deve lasciare che si comporti in quel modo".