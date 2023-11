Ha sempre mostrato tanta vicinanza ai colori nerazzurri. Anche questa sera, in vista dell'impegno in Champions League del Da Luz contro il Benfica, Adriano certifica i sentimenti affettivi verso il Biscione: "Sempre nel mio cuore", ha evidenziato con un post su X, taggando la società. Tra i commenti l'imperatore ha voluto rafforzare il concetto, replicando a un utente: "Interista per sempre".