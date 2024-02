Ospite di Sky Sport, Andrea Mandorlini ha offerto il suo ricordo commosso di Andreas Brehme, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter, scomparso nelle scorse ore all'età di 63 anni: "Una notizia tremenda, era una persona gioiosa, sempre sorridente - le sue parole -. Dietro a un grande campione, c'è sempre un grande uomo e lui era un grande uomo. Mi mancherà, era un amico. L'ho sentito non molto tempo fa, è difficile parlare per me in questo momento. Rimarrà nel mio cuore tutta la vita".