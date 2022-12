Ospite del podcast Passa dal BSMT, Lele Adani ha raccontato le forti emozioni che ha vissuto al termine del doppio pareggio delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan nel 2003: "Non ho pianto, ma è stata dura digerire l'eliminazione. Con le regole attuali del gol in trasferta la partita non sarebbe terminata così, ci sarebbero stati i rigori. Invece, con le regole di allora, il Milan passò il turno, andò in finale e poi sconfisse la Juventus".