L'opinionista Daniele Adani ha commentato così la puntualizzazione fatta oggi da Luciano Spalletti in merito al presunto chiarimento con Simone Inzaghi: "La chiarezza non lascia spazio a interpretazioni, non deve nemmeno essere descritta. Dopo ognuno fa il proprio lavoro, cerca di interpretare se crede sia più opportuno. Ma la chiarezza quando viene espressa va rispettata e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni e per me Spalletti è stato molto chiaro", le sue parole negli studi di Rai Sport.