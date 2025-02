L'analisi di Daniele Adani su Milan-Inter parte dal rigore non dato su Thuram. "Le immagini parlano chiaro - dice a La Domenica Sportiva -. Pavlovic è ingenuo, doveva sottrarsi dall'intervenire e sottrarre la corsa. Se non ti fermi rischi. Il rigore è netto. L'errore va tolto dai percorsi delle squadre. Poi c'è la somma alla fine. L'Inter sta facendo un percorso straordinario, ha davanti una squadra che non sbaglia quasi mai, ma ha sbagliato in questa giornata. L'Inter è andata anche a prendere Zalewski ed è stato determinante con una giocata fredda, lucida. Un assist col petto non lo vedi spesso nel calcio".

Secondo Adani, i tre derby di questa stagione "sono tre derby tutti diversi. Nel primo derby Fonseca ha sorpreso l'Inter con una strategia diversa. Per me sia in Arabia che in questa partita si è vista una grande supremazia. Il discorso è questo: l'Inter è più forte, cerca di dimostrarlo, ma soffre le ripartenze. Leao, Theo, Pulisic e Reijnders l'Inter li soffre tantissimo".