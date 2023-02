Henrikh Mkhitaryan, MVP di Inter-Udinese 3-1, è un giocatore di cui Inzaghi ora come ora non può fare a meno, secondo Lele Adani: "Mkhitaryan doveva solo stare bene fisicamente, credo che sabato abbia giocato la 14esima partita di fila - le parole dell'ex difensore durante la Bobo Tv -. Brozovic, al massimo della condizione, ha fatto girare la squadra, è imprescindibile, però adesso quel posto è di Calhanoglu, giocatore totale che anche da subentrato ha fatto cinque cose una più bella dell'altra. Per questo motivo dico che l'armeno ora non può star fuori".