Dagli studi della ‘Bobo TV’ arriva l’analisi di Daniele Adani su Juventus-Inter di ieri sera: “La Juventus non meritava solo di più, meritava di vincere la partita per atteggiamento, occasioni e agonismo. L'Inter non ha mai fatto nulla se non difendersi e lavorare sul corpo a corpo. Skriniar e D'Ambrosio hanno fatto una grande partita, mentre Bastoni, Barella, Brozovic e le due punte no. Dei cinque centrocampisti il migliore è stato Dumfries: ora ti dà energia, si fa vedere, si è procurato il rigore. Ieri la partita l'hai guardata a livello emozionale. Non si può non ammettere che la Juve meritasse la vittoria. L'Inter si è procurata un rigore su un errore palese della Juve, ma la formazione meritava di portare a casa i tre punti. Non è che l'Inter non ha sputato sangue per ottenere la vittoria. C'è differenza tra l'ottenuto e il meritato. Il risultato è pesantissimo, ma la Juve meritava”.