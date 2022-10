Lele Adani , durante il suo intervento sulle frequenze della 'Bobo Tv' in onda su Twitch , ha analizzato la prestazione nerazzurra in Champions League, che può essere un vero e proprio punto di svolta del cammino stagionale: "L'Inter ha dato una risposta emotiva. È un aspetto che nell'immediato ti appaga ma che termina domani se non c'è il gioco, che è il contenuto tecnico".

Si entra nel merito: "Se rivendichi il passato non vai da nessuna parte - la convinzione di Adani -. Il Barcellona non negozia le sue idee, l'Inter ha concesso poco a Lewandowski, che non ha tirato in porta. A Dembele, che è stato coinvolto ma non ha inciso, grazie a Dimarco. La prestazione di martedì deve essere un punto di partenza. Perché l'Inter deve fare molto di più".