"Da due anni, da quando è morto, non c’è giorno che io non pensi a Diego Armando Maradona". Lo dice Daniele Adani, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Adani, i cui commenti di pura esaltazione davanti alle giocate di Lionel Messi sono stati all'ordine del giorno durante questi Mondiali, non recrimina per non poter commentare Argentina-Francia ("Mi hanno insegnato che quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché"), parla di calcio in tv ma ripercorre anche il suo passato da calciatore, ricordando il giocatore più forte mai incontrato: "Ronaldo Luis Nazario da Lima: faceva cose che non si erano mai viste fare a nessuno. Poi Gabriel Omar Batistuta. L’ho incontrato qui l’altro giorno, in un parcheggio. Ci siamo abbracciati. Aveva le caviglie a pezzi. Ora sta meglio, ha ripreso a camminare. Il calcio è anche sofferenza".

Lei aveva iniziato ad allenare.

"Roberto Mancini mi chiese di fargli da vice all’Inter. Ma lavoravo già a Sky, e avevo dato la mia parola. Perché poi è finita? Non lo so. Non me l’hanno mai spiegato. Il rapporto prima si è raffreddato, poi si è interrotto".

Come nasce la sua passione per i calciatori sudamericani?

"Ho sempre legato molto con loro. Lunghe serate in ritiro a parlare e a bere mate: Hernan Crespo, El Pupi Zanetti, El Chino Recoba, Carlos Gamarra… Ma l’amico più caro divenne Matias Almeyda: un hermano, un fratello. Andai a trovarlo a Buenos Aires, e scoprii il River. Di notte non dormivo: guardavo il campionato argentino, quello uruguagio, la Copa Libertadores, la Copa America... Lì ho capito cos’è la garra charrua".