Lele Adani, al termine dell'amichevole tra Italia e Turchia, ha avuto modo di tessere le lodi di Calhanoglu sulle frequenze di Rai Uno: "Calhanoglu di quest’anno non esiste, esiste solo per la Turchia e per l’Inter. È un giocatore universale, ora inizia a correre pure dietro. Jorginho deve arrivare a fare questo. Calhanoglu adesso è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il recupero palla al Milan non l’aveva e soprattutto queste virtù non le conosceva, sembra divertirsi andare a correre dietro, a fare tackle. È un giocatore completo, ha ribaltato la sua carriera".