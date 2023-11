Daniele Adani, a Leverkusen per Ucraina-Italia che seguirà per la Rai, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com in cui ha evidenziato un aspetto tecnico particolare visto in Italia-Macedonia del Nord. "Menzione speciale per Dimarco che riesce ad andare in mezzo al campo e a dare questa linea di passaggio. Venerdì sera dava sempre una soluzione alternativa se Jorginho veniva marcato a uomo da Bardhi.

Dimarco riesce a ricoprire due-tre ruoli, interpreta il terzino moderno anche in costruzione e contro la Nord Macedonia si alternava a Bonaventura e Barella come centrocampista di qualità".