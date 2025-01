Daniele Adani parla della crisi della Juventus e della posizione di Thiago Motta, tirando in ballo anche il percorso di Simone Inzaghi da allenatore. "Nel nostro Paese, che amiamo anche calcisticamente, abbiamo reputato un fallito Ancelotti, Luis Enrique, Spalletti era l'eterno secondo e poi ha vinto. Pioli aveva vinto negli Allievi Nazionali, ha vinto lo scudetto col Milan. Inzaghi aveva fatto solo la Lazio, all'Inter ha vinto e ha costruito", dice Adani a La Domenica Sportiva.

"Si vuol buttare via tutto dopo 5 mesi? I tifosi hanno diritto ad essere scontenti perché la Juve è da 5 anni che non vince lo scudetto, ma secondo me bisogna pazientare", aggiunge l'ex difensore nerazzurro.