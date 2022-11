Vittoria striminzita nel match d'esordio del Mondiale per il Belgio, che è riuscito ad avere ragione del Canada dopo una prestazione molto al di sotto delle attese. Il gol decisivo lo ha firmato Michy Batshuayi, il sostituto di Romelu Lukaku, in tribuna a soffrire come tutti i suoi connazionali. Il tema del rientro di Big Rom, alla luce della performance scadente dei Rode Duivels, diventa un tema centrale nell'immediato post-partita di Rai Sport, dove Lele Adani ha detto la sua a caldo: "Lukaku può dare certamente manforte a questa squadra, sarà importante.