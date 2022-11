"La caduta degli dei". Così Lele Adani, dagli studi di Rai Sport in Qatar, ha definito la clamorosa sconfitta dell'Argentina nel match di debutto al Mondiale contro l'Arabia Saudita. "L'Argentina, che è nettamente superiore all'Arabia Saudita, ha avuto tante occasioni, ma quando non le sfrutti capita che esci dalla partita - ha aggiunto l'ex difensore -. Ma per me non c'è stata presunzione, semmai l'Albiceleste ha sentito poco il livello di difficoltà della partita. E' stata imprecisa sotto porta, ha sbagliato troppi gol".