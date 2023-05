Nei suoi quattro anni abbondanti all'Inter, Beppe Marotta non ha fatto altro che confermare di essere 'il migliore dirigente in Italia', secondo Robert Acquafresca. "Non lo scopriamo certo oggi, ha dimostrato negli anni, dalla Sampdoria alla Juventus, tutto il suo valore - le parole dell'ex attaccante a 1 Football Club -. Anche a Milano ha dovuto fare un mercato con poche risorse, sapendo dimostrare, anche oggi, di essere un direttore sempre pronto".

Parlando di un altro nerazzurro, ma questa volta spostandosi al campo, Acquafresca ha tessuto le lodi anche di Lautaro Martinez, MVP della finale di Coppa Italia vinta in rimonta sulla Fiorentina: "Ha fatto lo step di divenire l’attaccante decisivo della squadra, ma non solo. Ha saputo vestire i panni del leader e del trascinatore. Gli vanno fatti soltanto i complimenti. Ritengo che l’argentino, ad oggi, sia l’attaccante più forte del campionato".