Intervistato da 1 Station Radio, l'ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato così del campionato di Serie A appena cominciato: "La prima punta da cui mi aspetto più gol? Difficile da dire, ogni squadra avrà via via definendo il proprio leader realizzativo. Mi aspetto molto da Vlahovic ed Osimhen. Il mercato di quest’anno è stato finora molto bello: Lukaku, Di Maria, Dybala alla Roma. Le coppie d’attacco sono tutte forti. Non mi aspetto grandi colpi di mercato negli ultimi giorni, ad esclusione del Monza che, avendo Galliani, credo riuscirà a prendere altri calciatori”.