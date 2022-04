"L'Inter quest'anno è stata 'sfortunata' in ottica scudetto perché Napoli e Milan stanno correndo forte. E' un bene per lo spettacolo, per noi spettatori che possiamo vedere un campionato avvincente". Lo ha detto Robert Acquafresca, parlando in collegamento con Sky Sport. Per poi concentrarsi sul reparto offensivo dei nerazzurri, orfano di Romelu Lukaku da agosto: "Forse il belga, se potesse tornare indietro, non farebbe la scelta di andare al Chelsea. Dopo è sempre facile parlare - dice l'ex Cagliari - L'Inter, comunque, al suo posto ha preso un grande attaccante come Dzeko che fa gol e ti fa giocare bene. Lautaro performava meglio con Big Rom, ma tornerà a fare bene".