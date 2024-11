Il Ministro dello Sport Andrea Abodi prosegue nelle sue valutazioni di riforma radicale del panorama sportivo italiano. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano ItaliaOggi, sono tanti i temi sul tavolo del ministro, su tutti la questione della nuova Commissione sui controlli finanziari che andrà a sostituire la Covisoc. Abodi è tornato a parlarne anche a proposito della questione dell'autonomia rivendicata dai club: "L’autonomia del calcio non è stata sempre sfruttata al meglio. Per quanto riguarda la Commissione, che coprirà le tre leghe professionistiche e la Serie A di basket, ci sarà un passaggio parlamentare, poi lavoreremo per garantire indipendenza e autorevolezza. Vedremo se un ente terzo potrà dare quel contributo ulteriore alla sostenibilità, alla trasparenza e all’equa competizione. Mi auguro che l’assemblea federale prenda decisioni coerenti il 4 novembre, trovando un equilibrio tra le richieste emerse e le misure previste. Apprezzo lo sforzo profuso fino ad ora, ma mi pare che ancora non ci siamo. Da un lato, il calcio ha il titolo per auto regolarsi. Questa è l’autonomia. Ma l’autonomia va anche sostanziata".

C'è anche la questione ultras tra i temi più caldi: "Siamo in contatto costante e abbiamo concordato incontri regolari con il ministro Piantedosi. Faremo tutto il possibile per allontanare i violenti dagli stadi, mantenendo però lo spirito del tifo e degli ultras, nel rispetto delle regole", ha aggiunto il ministro.