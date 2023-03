Continua la sua battaglia verso Euro 2032 il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi che, dopo aver definito la candidatura verso gli Europei "quasi tagliata su misura per il nostro Paese", è tornato a ribadirne l'importanza anche per il rinnovo strutturale degli impianti sportivi, escludendone però l'indispensabilità su questo attualissimo tema che riguarda l'Italia ma anche l'Inter, alle prese con le questioni riguardanti lo stadio nuovo. "Sul tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro '32 molto utile, ma non può essere indispensabile. Dobbiamo/vogliamo fare, insieme" scrive sul suo profilo Twitter.