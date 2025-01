Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Abodi ha espresso un pensiero anche sul campionato di questa stagione, che si sta rivelando particolarmente divertente: "Sono convinto che il calcio italiano sia vivo e competitivo, e questa stagione ne è una testimonianza, così come gli stadi pieni. La magia dell’evento dal vivo è un indicatore di socialità e umanità, che ti porta ad abbracciare per un gol persone che non conosci: va tenuto presente quando si giudicano questo sport e i suoi tifosi. Buone ragioni per non dare accesso a chi tradisce questi sentimenti".