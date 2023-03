E' il Ministro dello Sport Andrea Abodi il protagonista della nuova puntata del format 'La Politica nel Pallone' di GR Parlamento. Tanti ovviamente i temi toccati, a partire dal processo di Torino per l'inchiesta Prisma, per il quale Abodi esprime il suo punto di vista: "Non bisogna trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga. Qui si viene interpretati ogni volta, a seconda delle circostanze e delle squadre, invece dovremmo stare tutti dalla stessa parte. Le regole sono uguali per tutti, non c’è una doppia morale e chi sbaglia paga".