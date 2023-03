"Nei prossimi giorni inizierò a dialogare con la Lega Serie A anche per definire quello che la legge Melandri aveva stabilito, cioè la distribuzione di risorse finanziarie, ovvero al 5% dei diritti televisivi, in funzione del coinvolgimento dei giovani in campo". Così Andrea Abodi , ministro per lo Sport e i giovani, a '24 Mattino' su Radio 24, a proposito delle difficoltà nel selezionare unaa rosa di qualità per la Nazionale denunciate dal ct Roberto Mancini .

"Bisogna cercare di evitare che la legge che permette di avere una fiscalità di vantaggio legata ai talenti che dovevano rientrare in Italia, venga messa a disposizione del calcio ad un livello finanziario troppo basso - ha aggiunto Abodi -. Bisogna alzare la soglia, perché che i grandi talenti vengano a condizioni agevolate la legge lo prevede, ma che anche ad un livello più basso si usi questa norma, per me è sbagliato. Figli di immigrati nati in Italia per la Nazionale? È un tema che dobbiamo affrontare sicuramente perché è un tema che esiste e non soltanto per il calcio ma anche per tante altre discipline sportive, quindi questo è un tema che mi impegno ad affrontare".