In una lunga intervista concessa negli studi di Sky TG 24, il Ministro dello Sport Andrea Abodi analizza l'uscita di scena della Nazionale italiana agli Europei di Germania lanciando una stoccata: "La mancanza di armonia di squadra è la cosa che meno ha funzionato. Una squadra che non ha saputo uscire da questo atteggiamento. Nella prima fase abbiamo avuto anche una certa fortuna, conquistato. Bisogna spiegare che c’è sempre voglia per imparare e migliorare e di fronte alla sconfitta bisognerebbe comprendere le ragioni. Questo a Berlino non è avvenuto”. E continua: “Il futuro della Nazionale è rappresentato da volontà che si associa a capacità. Se questo, con una visione, si riesce a recuperare allora andremo oltre. Intanto è importante che si vada oltre la polemica. Questo sistema deve dimostrare di saper trarre profitto dalla sconfitta

Abodi allarga poi il suo discorso all'universo calcio: “Il sistema calcistico ha bisogno di una sua evoluzione, di superare egoismi ed individualità e noi abbiamo la responsabilità di armonizzare gli interessi, diventare più competitivi. La Serie A è un motore straordinario, anche finanziario. La Serie A da 130 milioni ogni anno alle altre componenti calcistiche. Mi auguro si prenda spunto da questa sconfitta, che va al di là del risultato. Grave è stata la resa, ma le sconfitte vanno interpretate. Bisogna capire come riannodare i fili, con rispetto nei confronti del pubblico. Non è solo la vittoria che mantiene la sintonia con gli italiani, ma anche una sconfitta dignitosa”.