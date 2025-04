"Noi abbiamo dato degli indirizzi nel rispetto dell’autonomia dello sport e dei calendari sportivi, abbiamo dato questo orientamento a rispettare il sabato, la giornata in cui vengono celebrati i funerali del Santo Padre, così come abbiamo dato degli indirizzi sui programmi sportivi da qui a venerdì sera", ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi sulla decisione del Governo di fermare gli eventi sportivi.

"L’organizzazione è possibile con delle accortezze, una certa sobrietà, il lutto al braccio, un minuto di raccoglimento" ha continuato, aggiungendo poi che verrà letto un pensiero su Bergoglio".