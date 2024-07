"Avevo già detto che sarei andato via prima" ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dopo l'incontro tra Leghe e Federazione che ha di fatto portato a nulla. "Io già avevo detto la mia la scorsa settimana (dopo l'incontro con Gravina venerdì, ndr). Sono fiducioso in una conclusione positiva della vicenda. Se hanno chiesto una riduzione di quote a noi? No" riporta la Gazzetta dello Sport.