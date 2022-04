Dopo lo scivolone dell'Inter a Bologna il Milan è tornato ad avere in mano il proprio destino, ma guai a rilassarsi: con un calendario non semplicissimo, Diego Abatantuono, noto tifoso rossonero, durante la sua analisi tra le colonne della Gazzetta dello Sport ammette: "Può accadere di tutto, può subentrare la sfortuna, una svista o incappare una partita storta. Può succedere a noi o potrebbe anche ricapitare all'Inter. È un campionato particolare e meno male! Io preferisco sempre la Champions, ma togliere lo scudetto ai nerazzurri ovviamente sarebbe divertente..." dice l'attore che ammette: "Il turno che mi fa più paura, quello in cui rischiamo davvero" è quello in cui il Milan affronterà Atalanta e l'Inter sarà ospite a Cagliari: "Dipenderà molto dalla situazione in classifica del Cagliari. Se sarà ancora in corsa per la salvezza sarà arrembante, altrimenti diventerà dura. Cagliari per l'Inter è un po' una seconda patria, ci sono molte connessioni... Questo non vuol dire che non si impegneranno, ma il livello di grinta dipenderà inevitabilmente dalla posta in palio. L'Atalanta invece arriverà a San Siro con la voglia di riscattare la stagione e parliamo sempre di una grande squadra".