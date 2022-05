Insignito del 'Premio Gentleman Fair Play 2022' come miglior giocatore dell'Inter della stagione appena conclusa, Milan Skriniar manifesta la sua soddisfazione a Sportmediaset per questo riconoscimento: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, sono orgoglioso perché questo premio in passato lo hanno vinto tanti campioni dell'Inter. Sono molto contento", ha dichiarato il difensore slovacco.