Potrebbero servire ben più di quattro mesi a Tajon Buchanan per recuperare completamente dal suo infortunio alla tibia. Secondo l'inviato di TSN Matthew Scianitti, infatti, all'esterno dell'Inter e della Nazionale canadese, presente ieri ad Arlington per assistere alla storica qualificazione alle semifinali della Copa America dei suoi compagni, è stato applicato un chiodo bloccato di metallo lungo la gamba; i tempi di recupero potrebbe anche richiedere un semestre intero, quindi il rischio che il suo 2024 sia concluso è concreto.

1/2 As #CanMNT prepares Tajon Buchanan's locker with his #17 jersey tonight, a note about his recovery: Buchanan had a metal rod inserted into his leg Wednesday morning. Recovery is set to take 4-6 months. But tonight, he'll take his place on Canada's bench @TSN_Sports @TSNSoccer