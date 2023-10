Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha commentato le parole pronunciate da Romelu Lukaku nelle scorse ore: "Avevo apprezzato finora il silenzio, nel momento in cui dici 'parlerò' mi cade il rispetto che c'era. Di sicuro qualcosa ci sfugge, ma ora o parli o stai zitto". Parlando invece dell'Inter, Paganin aggiunge: "Io analizzo i numeri freddi, che sono positivi rispetto all'anno scorso. Ma se un'Inter così bella, pimpante, non è prima, vuol dire che qualcosina manca o hai perso per strada.

Nell'economia di un campionato, alla fine possono cominciare a pesare certi risultati. Non vorrei che alla resa dei conti ti pesino queste partite. Il tempo ci dirà tante cose".