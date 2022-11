Antonio Paganin , intervistato da TMW Radio, analizza l'andamento del campionato con focus in particolare sull'Inter e sul Napoli capolista: "Il Napoli sta creando problemi, va a un ritmo che le altre fanno fatica a sostenere. Dietro sgomitano per candidarsi a prima inseguitrice. Sono le insidie di questo campionato. Tutte si augurano che rallenti il Napoli, ma bisogna prendere atto che davanti c'è qualcuno che sta facendo le cose per bene. Il problema non è Inzaghi ma il fatto che gli sono venuti meno dei giocatori che potevano dare una mano adesso".

Ma Simone Inzaghi rimane comunque nel mirino:

"Inzaghi non è ancora riuscito a dare la sua impronta e in un anno la sua Inter ancora non è cresciuta. Il Napoli di Spalletti invece è stato costruito per crescere e ora tocca questi livelli. Beppe Marotta ha detto che sta valutando tutto, se non c'è una crescita vuol dire che chi è alla guida non è in grado di dare quel qualcosa in più. E l'Inter non se lo può permettere".