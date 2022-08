Interpellato da TMW Radio, Antonio Paganin ha analizzato la situazione dell'Inter dopo la sconfitta contro la Lazio: "I dubbi sono quelli che avevo già da tempo, la Lazio ha messo a nudo tutti i limiti dell’Inter. Migliorata nel reparto offensivo, ma c’è difficoltà ad armare gli attaccanti. Si fanno fatica a trovare la porta. La Lazio tatticamente ha creato grandi problemi, ha minato delle certezze che la ponevano come la favorita al campionato. I primi indizi lasciano qualche crepa e in vista del derby non sono sereno. L’Inter non mi dà più l’impressione che ti trita, che può creare quel vuoto tra lei e l’avversario. Oggi è l’opposto, guardate a Lecce, dopo il primo gol di Romelu Lukaku non ha mai preso in mano la partita. Sempre questo possesso sterile, ho l’impressione che Antonio Conte lo sapesse sfruttare e gli abbia creato una squadra intorno. Cosa che probabilmente a Simone Inzaghi non sta riuscendo, anche per una questione empatica o caratteriale. A volte si entra in simbiosi in allenatore, come con Conte, a volte no".