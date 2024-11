Dopo la vittoria di ieri sera al Meazza contro il Lipsia, Inzaghi ora punterà a chiudere per la qualificazione in Champions e accelerare in campionato a gennaio? A rispondere è l'ex calciatore Antonio Paganin che a TMW Radio ha così detto la sua sulla euro-match vinto dai nerazzurri e sulla gestione delle forze da parte di Inzaghi: "Ieri l'Inter ha fatto l'Inter. Dal 4-4 con la Juve è tornata terribilmente solida e pratica. Quello che salta all'occhio è il turnover scientifico, la parola d'ordine è centellinare le energie. Ci sono alcune squadre che se lo possono permettere e rimangono lì, altre che pagano dazio. Sono davvero soddisfatto, perché ha fatto un salto di qualità enorme Inzaghi ed è solidissima. È bello veder giocare l'Inter".

È al massimo il Napoli ora?

"Difficile dirlo, dipende da tanti fattori. Il Napoli senza le coppe può programmare tutta la settimana. Non so se il lavoro di Conte li ha portati già al livello che vuole lui. Mi pare abbia dei margini, anche vedendo alcuni elementi come Lukaku. Guardando dietro è interessante che sono tutte agganciate, nonostante parecchie abbiano speso energie".

Atalanta squadra pronta per vincere il campionato?

"Non più di un mese fa avevo qualche perplessità, visto la squadra di adesso faccio fatica a non metterla nel lotto. Fa rotazioni costanti e non cala mai la qualità. Il calcio di Gasperini ormai è consolidato, ha un impianto di gioco collaudato difficile da contrastare. È cambiata la mentalità di questa squadra, come per l'Inter, la coppa ha fatto scattare quel clic che serviva".