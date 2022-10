L'Inter batte il Viktoria Plzen in casa e stacca il pass per gli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo. Capolavoro Inzaghi? A rispondere è Antonio Paganin: "I numeri dicevano che venivano da 4 sconfitte in campionato ed era difficile dire che Inzaghi avesse la situazione in mano. C'era il dubbio che governasse lo spogliatoio. Non ha avuto una vera alternativa a Perisic, l'infortunio di Lukaku e i dubbi su Dzeko e l'infortunio di Brozovic. Bravo a fare quadrato il tecnico insieme alla squadra. C'era la pressione per una squadra importante e in difficoltà. Se hai gli attributi ne vieni fuori, e ha dato un segnale forte caratteriale. Ieri sera hanno reso la partita semplice" ha detto ai colleghi di TMW Radio.