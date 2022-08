"Esiste un nutrito gruppo di persone, una maggioranza silenziosa, che pensa che il progetto del nuovo stadio sia fondamentale per rigenerare un intero distretto della città. Siamo milanesi interessati che chiedono di essere coinvolti nel percorso del dibattito pubblico per poter incidere sulle sorti del quartiere dove abitiamo e per cui chiediamo a gran voce che il Comune non abbandoni all’oblio un’area che ha invece bisogno di molta attenzione. Mercoledì parteciperemo alla commissione consiliare convocata per presentare il percorso del dibattito pubblico", si legge nel comunicato riportato da Calcio e Finanza e diffuso ieri in vista della conferenza stampa in agenda giovedì 4 agosto alle ore 12 presso la sede della Golden Flamingo, in via Canova 19/A.

Nella giornata di giovedì, dunque, il comitato 'Sansìro' presenterà "il manifesto di adesione al progetto del nuovo stadio e il logo che faremo conoscere a tutti i cittadini milanesi durante gli incontri promossi per il dibattito pubblico".