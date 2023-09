Primo giorno di lavoro in casa nerazzurra per Davy Klaassen, arrivato a Milano ieri mattina, sottoposto a tutti i controlli medici del caso, in sede per la firma e per i contenuti social e già stamattina in palestra a prepararsi per i prossimi impegni. L'Inter ha voluto dedicargli un benvenuto pubblicando le prime foto che lo ritraggono in palestra, a bordo della cyclette con vista campi e con un enorme sorriso.