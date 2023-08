"L'Inter si è rivolta questa mattina al Monaco per chiedere un prestito con diritto di riscatto per il centrocampista francese Youssouf Fofana". A lanciare la notizia è Fabrizio Romano, che aggiunge un nuovo nome alla lista dei papabili valutati dal club nerazzurro per allungare il centrocampo: "Anche il Manchester United ha chiesto le stesse condizioni - si legge nel tweet -. Entrambi gli approcci sono stati respinti dal Monaco, che non vuole lasciare Fofana in prestito".