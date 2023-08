Il difensore centrale di proprietà dell’Inter Alessandro Fontanarosa, dopo una stagione divisa tra Primavera e prima squadra e reduce dai Mondiali U20 con l’Italia, è pronto per la sua prima esperienza tra i professionisti. Secondo quanto riferito da Sky Sport si trasferisce in prestito al Cosenza, club di Serie B che molto probabilmente lotterà per la salvezza. Sulle sue tracce c’era anche la Ternana.